Mare Fuori | a Massimiliano Caiazzo il premio Prospettiva dello ShorTs

(Di lunedì 22 maggio 2023), tra i protagonisti della serie Rai, ha vinto il2023 assegnato dallointernational film festival. Va all’attore, tra i protagonisti della serie Rai, il2023 assegnato dallointernational film festival, manifestazione cinematografica organizzata dall’associazionemetraggio, in programma dall’1 al 8 luglio

Sono iniziate le riprese della quarta stagione di, dopo il grande successo che ha segnato le prime tre ...Dopo lo straordinario successo che ha segnato le prime tre stagioni della serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia, iniziano oggi le riprese della quarta stagione di "", la serie che narra le vicende di vari detenuti e di alcuni membri del personale dell'immaginario Ipm (istituto penitenziario minorile) di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida.

Roma, 22 mag. (askanews) – Dopo lo straordinario successo che ha segnato le prime tre stagioni della serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia, iniziano oggi le riprese della quarta stagione di "Mare ...