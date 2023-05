Mare Fuori 4 si farà

Già da qualche giorno gli attori distanno postando video e foto che non lasciano spazio all'interpretazione, facendo intendere di essere tornati sul riconoscibilissimo set napoletano - la Base navale della Marina Militare e ...Le notizie puntavano ad oggi, 22 maggio, per i primi ciak della prossima stagione, la quarta, die così è stato. Da stamattina i profili instagram degli attori della serie ci stanno facendo vedere copioni, postazioni trucco e i luoghi ormai cult che abbiamo imparato ad amare nelle ...Inizia il conto alla rovescia per gli appassionati di. La quarta stagione sta prendendo forma e c'è un'attenzione particolare da parte dei fan a qualsiasi cosa escedal set. Da pochi giorni il luogo delle riprese è stato ripopolato dai ...

Spunta un video dal set di Mare Fuori 4 e i fan hanno interpretato il labiale di ciò che viene detto CiakGeneration

La casa di produzione Picomedia e alcuni membri del cast di Mare Fuori 4 hanno annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese.Ciak si parte! Scopri la prima immagine dal set di Mare Fuori 4 e quando e dove la vedremo in streaming e in tv.