Marcolin | «Inter | con Manchester City punti sulla tattica! In Coppa Italia…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il pensiero disull’di Inzaghi, dalla finale diItalia contro la Fiorentina a quella di Champions League contro il. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore ospite della trasmissione di Dazn. PRESSIONE – Darioavanza alcune considerazioni sull’e sul suo allenatore: «Chi è il re delle finali fra Simone Inzaghi e José Mourinho? Con tutto il bene del mondo ma José ne ha giocate in tutto 20 e passa forse? Dipende tutto dal peso delle Coppe vinte. Oggi, in una partita secca, il re è Mourinho. Contro ill’deve puntaretattica. Inzaghi lo ha dimostrato già contro il Porto e il Benfica, vincendo quelle partite in modo tattico ...