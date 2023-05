Manzoni | Mattarella | ' padre della Patria | voleva Italia sintesi di unico popolo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - "Manzoni si è sempre sottratto, per la sua proverbiale riservatezza e anche per ragioni di salute, alla militanza politica in senso stretto. Ma è considerato, ben a ragione, un ispiratore e un propulsore del nostro Risorgimento e dell'Unità d'. Ed è, a tutti gli effetti, unnostra". Lo ha affermato il PresidenteRepubblica, Sergio, intervenendo a Milano alla cerimonia per il 150/mo anniversariomorte di Alessandro Manzoni. "Ricollegandosi alla grande tradizionepoesia civile, di Dante, Petrarca e Foscolo, ambiva a un'unita, che non fosse -ha sottolineato il Capo dello Stato- una mera espressione geografica, una addizione a freddo di diversi Stati ...