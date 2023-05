Manzoni | Mattarella | Colonna Infame monito da ricerca consenso effimero

(Di lunedì 22 maggio 2023) "Il legame controverso chestabilisce tra potere e opinione pubblica, tra giustizia e sentimenti diffusi, ci induce a riflettere, sia pure in tempi incommensurabilmente distanti, sui pericoli ...

Lo ha detto il presidente Sergioparlando in occasione dei 150 anni della morte di Alessandro. .Lo ha sottolineato il presidente Sergiocelebrando Alessandro. .In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dalla morte di Alessandro" che si svolgeranno alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio" i volontari anti - graffitti delle Associazione Angeli Del Bello Milano e del Coordinamento dei Comitati ...

Le celebrazioni per il 150esimo anniversario della morte di Manzoni: Mattarella depone fiori RaiNews

Sergio Mattarella è arrivato al Cimitero Monumentale. Il presidente della Repubblica, a Milano per celebrare i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, è entrato al Famedio, il tempio dei milanesi ...Sergio Mattarella è intervenuto a Milano in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Alessandro Manzoni. Secondo il Presidente della Repubblica, la Costituzione italiana "sbarra la strada ...