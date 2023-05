Manuel Agnelli | “Springsteen doveva donare l’incasso del concerto di Ferrara”

(Di lunedì 22 maggio 2023) MILANO – “Sul fatto che non abbia detto una parola io non ho grossi problemi, perche’ tutto quello che si dice viene strumentalizzato e ci viene rivoltato contro. Cosa poteva dire il boss? Sarebbe comunque stato usato per critiche. Sul fatto che non abbia donato, ecco, questo non mi e’ piaciuto per niente e mi ha un po’ sorpreso, questa era l’unica cosa che mi aspettavo”. Cosìe’ intervenuto, durante la presentazione del musical ‘Lazarus’ a Milano, sul silenzio di Brucealdi. “Io penso che, al di la’ di quello che si puo’ pensare del comportamento di, prima di tutto ci dimentichiamo sempre troppo spesso che organizzare undel genere e’ lavoro e sono coinvolte centinaia di ...

