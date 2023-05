Manuel Agnelli attacca Bruce Springsteen | ' Mi aspettavo donasse l' incasso del concerto a Ferrara per gli alluvionati'

attacca Bruce Springsteen . Il cantante è intervenuto durante la presentazione del musical Lazarus a Milano contro Springsteen e il suo concerto del 18 maggio a Ferrara . La polemica ..."Non mi è piaciuto per niente che il Boss non abbia donato l'incasso del concerto e mi ha stupito". Cosìa proposito delle polemiche sul concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, durante la conferenza stampa a Milano per presentare lo spettacolo di Valter Malosti Lazarus , l'opera rock di ...Protagonistanel ruolo di Newton, in scena Casadilego e coreografa Michela Lucenti. aL Piccolo Teatro Strehler, daL 23 al 28 maggio (Foto di Fabio Lovino) Era il 7 dicembre 2015, quando, al New York ...

«Lazarus», Manuel Agnelli porta al Piccolo di Milano il testamento di David Bowie Il Sole 24 ORE

Proprio sull'atteggiamento di Springsteen si è espresso in queste ore un altro musicista rock, ma tutto italiano: Manuel Agnelli. Interpellato sull'argomento durante la presentazione di un musical, ..."Non mi è piaciuto per niente che il Boss non abbia donato l'incasso del concerto e mi ha stupito". Così Manuel Agnelli a proposito delle polemiche sul ...