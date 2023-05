Ma’nene | il rituale indonesiano in cui si riesumano i morti per far festa con loro

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 22 maggio 2023) La morte è senza dubbio uno di quegli argomenti che incute più timore e ansia nelle persone, ma in alcuni Paesi del mondo non è affatto vista come qualcosa di triste, ma semplicemente come un tappa della vita, forse la più importante. Uno di questi è la Repubblica Indonesiana, anzi, per essere specifici l’isola del Sulawesi. Qui vivono delle popolazioni chiamate Torajan che, una volta ogni tre anni, si premurano di riesumare i, lavarli, vestirli con nuovi abiti e fare unainonore, secondo unpreciso chiamato. È la morte stessa a rappresentare l’onore in questa ricorrenza: per i Torajan, la comunità indigena che abita l’area a sud della regione, la morte è infatti una semplice fase dell’esistenza umana, e le persone risparmiano tutta la vita per avere una cerimonia ...