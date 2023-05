Manchester City | Walker | “Ok Premier League | ma ora avremo due finali per fare la storia”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ilvince il primo titolo della stagione e va a caccia degli altri due. Il terzinoha parlato dopo la vittoria della, festeggiata dopo la sconfitta dell’Arsenal contro il Nottingham, sottolineando come lasia solo il trampolino di lancio per una stagione che potrebbe essere magica. Le parole di: “Campionato? Abbiamo sempre creduto di potercela. Questo gruppo di ragazzi è composto da professionisti e vincenti ma non abbiamo finito. Abbiamo la FA Cup contro i nostri acerrimi rivali e poi la Champions. Festeggeremo in queste ore lae poi andremo avanti e cercheremo dila. Il Treble sarebbe fantastico, ma ...

La richiesta, quindi, non corrisponde automaticamente alla possibilità di acquistare il biglietto per- Inter. Leggi anche Marotta: 'La finale dà prestigio a Inzaghi. A un certo punto ...Si può riassumere così il posticipo che chiude il programma di una Premier League che, dopo il trionfo del, deve ancora emettere alcuni importanti verdetti. Il primo, per quanto ...L'accelerata è legata anche alle ottime prestazioni che hanno fatto registrare le squadre italiane nelle competizioni europee, con l' Inter in finale di Champions League contro il, la ...

Deve preparare la finale col West Ham con grande autostima. In Champions l’Inter troverà la squadra più forte del mondo come avversaria, il Manchester City di Pep Guardiola, ma ha dei mezzi e una ...Solo 20mila dei tagliandi disponibili sono in mano alla società nerazzurra: saranno venduti ad abbonati e soci Inter Club che ne faranno richiesta. Se la domanda supererà l’offerta verranno fatti vale ...