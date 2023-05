Manchester City | c'è una crepa Henry rivela | 'De Bruyne ha un problema'

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ilvola ed è ancora in corsa per uno storico Treble. La Premier è già in bacheca, la FA Cup e la Champions...

114 Ora è ufficiale, sarà il polacco Szymon Marciniak l'arbitro della finale di Champions League- Inter: il fischietto che ha diretto la finale dei Mondiali in Qatar tra Francia e Argentina in questa stagione ha già arbitrato la semifinale tra Real e, i quarti di finale tra ...... Tiago Bruno Lopes Martin (POR) +++ Il Comitato Arbitrale UEFA ha designato Szymon Marciniak per arbitrare la finale di UEFA Champions League 2023 traFC e FC Internazionale Milano, ...Ad assicurarlo è la sua agente, Rafaela Pimenta che, intervistata da calciomercato.com, ha parlato del recupero dell'ex romanista e del derby con l'altro suo assistito, il bomber del...

Finale Manchester City-Inter: informazioni su biglietti e viaggio a Istanbul Inter - News Ufficiali

Nella giornata di sabato, grazie alla sconfitta dell’Arsenal contro il Nottingham Forrest, il Manchester City si è laureato campione d’Inghilterra per la nona volta nella sua storia. Uno dei giocatori ...La UEFA ha designato la squadra arbitrale per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Il direttore di gara sarà Marciniak La UEFA ha designato la squadra arbitrale per la finale di ...