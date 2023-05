Maltempo Protezione civile | Allerta gialla da oggi pomeriggio

(Di lunedì 22 maggio 2023)Lazio.da– L’agenzia regionale didella Regione Lazio ha diramato un avviso dicon validità daldi, 22 maggio 2023 e per le successive 3-6 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. A comunicarlo in una nota è l’Agenzia regionale didel Lazio. (Com/Red/Dire)

Per questo la Sala operativa dellacivile regionale ha emesso, per la sola zona dell'alto Mugello (Romagna toscana) un codice giallo con validità a partire dalle 12 e fino alla mezzanotte ...Emilia - Romagna, quasi cinquemila interventi dei vigili del fuoco Migliora il tempo in ... con ampie schiarite e temperature in aumento, ma resta l'allerta rossa dellacivile per le ......quella di seguire le indicazioni dellacivile - è l'appello di Giuliacci - perché in questi casi non dipende solo dal tempo ma dallo stato del territorio e lì chiaramente è la...

ALLERTA METEO ROSSA, Ennesimo Pesantissimo Avviso della Protezione Civile Nazionale iLMeteo.it

Forti temporali si stanno abbattendo in questo momento sulla capitale. La Protezione civile ha diramato da poco un’allerta meteo di colore giallo che durerà per tutto il pomeriggio.L’agenzia regionale di Protezione civile della Regione Lazio ha diramato un avviso di allerta gialla con validità dal pomeriggio di oggi, 22/05/2023 e per le successive 3-6 ore. Si prevedono sul Lazio ...