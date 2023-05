Maltempo | Moretti Pd | ' attivare Pnnr | Salvini continua a parlare solo del ponte'

(Di lunedì 22 maggio 2023) Roma, 22 mag (Adnkronos) - "Come eurodeputati PD abbiamo già chiesto l'attivazione del fondo di solidarietà europeo con 200 milioni da destinare all'Italia. Il problema principale del Pnrr riguarda la messa a terra dei progetti, visto che l'Europa quei soldi li ha stanziati e che ci sono i fondi per mettere in sicurezza il territorio: usiamoli subito senza perdere tempo". Lo ha detto l'eurodeputata del Pd Alessandraall'Aria che tira, su La7. "Mi preoccupachedisullo stretto quando dovrebbe invece occuparsidi realizzare le infrastrutture della missione Italia Sicura che il governo gialloverde ha irresponsabilmente smantellato. I progetti ci sono già e pure gli 8.4 miliardi -ha aggiunto-. Il Pd chiede ciò che stanno già domandando i ...

Da problema a opportunità. Ildella serata di sabato 13 maggio ha causato il crollo di 12 metri di muro di cinta del ... presenti gli agenti della Polizia locale e il sindaco Simone. ..., con cui saranno chiamati a cimentarsi i bambini, e un'attività di messa a dimora di alberi ... In caso dil'iniziativa sarà riprogrammata appena possibile e comunicata la nuova ...... Pievesestina, Sant'Andrea in Bagnolo , e nelle altre zone colpite dale dall'esondazione ... fino alle ore 21, presso la sede del Quartiere Fiorenzuola in piazzale Marino261 (in ...

Ultimo'ora: Maltempo: Moretti (Pd), 'attivare Pnnr, Salvini continua a ... La Svolta

Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti all’Aria che tira, su La7. “Mi preoccupa Salvini che continua a parlare di Ponte sullo stretto quando dovrebbe invece occuparsi solo di realizzare ...dialogando con il giornalista Paolo Moretti, presenteranno il libro dal titolo Il volo di Nembo Kid, edito da Augh!. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno della libreria. Ingresso ...