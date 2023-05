Maltempo in Romagna | viabilità | mappa dei treni sospesi deviati | A14 e strade chiuse 22 maggio

in Emilia -. Quasi 3mila persone (2.856) e 1.700 volontari sono al lavoro in Emilia -per un totale 4.556. Degli oltre 1.100 volontari, 374 appartengono alle colonne mobili ...... Roberto Calderoli - imbrattare la Fontana di Trevi è inaccettabile e gravissimo, come l'offesa all'arte e alla bellezza, ma farlo mentre abbiamo un'emergenzain Emilia(e non solo) ...In Emilia879 vigili del fuoco, di cui 696 giunti in rinforzo da altri Comandi, sono impegnati nelle ... Dei mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal, 35 sono piccoli natanti, ...

Alluvione in Emilia-Romagna, oggi ancora allerta rossa. DIRETTA Sky Tg24

Allerta rossa anche per oggi nell'Emilia Romagna martor ma iata da pioggia, esondazioni, fango e frane. L'acqua lentamente si ritira da Faenza, ...A causa dell'alluvione in Emilia-Romagna sono a rischio almeno 50mila posti di lavoro tra agricoltori e lavoratori dipendenti nelle campagne.