Maltempo | in Campania distrutto il 60% del raccolto delle ciliegie

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTroppa acqua dopo un inverno mite, che non ha rafforzato i frutti. È la tempesta perfetta che ha colpito inil frutto che annuncia l’estate: la ciliegia. Lo comunica la Coldiretti, alla luce della ricognizione effettuata sul territorio regionale. Lesono letteralmente scoppiate per l’eccesso di pioggia fuori stagione, arrivando a perdite che superano il 60% della produzione. Un colpo pesante per i cerasicoltori. Laè la seconda regione italiana per produzione dicon circa 30 mila tonnellate. I frutti sopravvissuti alnon riusciranno a soddisfare la domanda, pur mantenendo le straordinarie qualità nutrizionali. La produzione è talmente compromessa che l’APC – Associazione Produttori di ...

Un colpo pesante per i cerasicoltori. La Campania è la seconda regione italiana per produzione di ciliegie con circa 30 mila tonnellate. I frutti sopravvissuti al maltempo non riusciranno a soddisfare ...