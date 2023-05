Maltempo a Lugo | lo sfogo di un libraio | “44 anni di storia affogati in meno di un' ora”

di Romagna è uno dei Comuni del Ravennate tra i più colpiti dall'alluvione. Al lavoro da giorni per liberare strade, case e negozi invasi dal fango anche molti giovani volontari a disposizione ...Sempre a, due squadre di vigili del fuoco volontari, per un totale di 13 operatori, sono all'opera sul territorio per prosciugare le abitazioni e i garage privati. Nella mattina è stato liberato ...Dal club atletico di Faenza al Teatro Rossini di, dalla protezione civile locale alla ... Emilia - Romagna e Marche: Non chiamatelo soloLe immagini dell'alluvione nelle Marche, "All'...

Maltempo: a Lugo sta tornando la vita Agenzia ANSA

«La nostra libreria è stata aperta nel '79, in pratica 44 anni di storia affogati in meno di un’ora ». A Lugo oggi c'è il sole e Massimo Berdondini parla ...Quindici morti, oltre 36mila sfollati e più di 500 strade chiuse dalle esondazioni: continua la conta dei danni in tutta ...