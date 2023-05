Malore improvviso a Ischia | noto attore muore mentre girava la scena di un film

... si trovava sull'isola da alcuni giorni per girare il film ' Cassino a Ischia ', diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo Dighero e ha accusato unper cui è stato necessario il ...La sconosciuta sarebbe entrata con la coppia in ascensore e avrebbe inscenato un. Gli ... L'intrusa a sua volta,, vistasi scoperta, avrebbe finto unmalessere. Quando gli anziani hanno ...All', non è escluso un, l'anziana ha perso il controllo della macchina finendo contro un albero. I soccorsi Le condizioni della donna parevano gravi. Sul posto, in codice rosso, è ...

Improvviso malore davanti al supermercato: morto Gabriele Petrocco ilmessaggero.it

ISCHIA - Ray Stevenson, attore britannico 59enne, è morto stamani all'ospedale Rizzoli di Ischia: si trovava sull'isola da alcuni giorni per girare il film «Cassino ...Ray Stevenson, attore britannico 59enne, è morto stamani all'ospedale Rizzoli di Ischia: si trovava sull'isola da alcuni giorni per girare il film «Cassino a ...