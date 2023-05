Maddie McCann | svolta nelle indagini | cosa sta per succedere

(Di lunedì 22 maggio 2023)news. Aveva 4 anni quando è scomparsa in Algarve (Portogallo). La bimba era in vacanza con i genitori in un villaggio vacanze di Praia da Luz. La sera del 3 maggio 2007 i genitori avevano lasciatoe i fratellini gemelli di 2 anni soli nella casa vacanze ed erano andati a mangiare con degli amici in un ristorante poco lontano. Al loro rientro,non c’era. Da allora non l’hanno più vista e non si sa che fine abbia fatto. Le ricerche però non sono terminate. Da domani, martedì 23 maggio, avrà inizio l’ispezione di una diga artificiale nei pressi della città di Silves, poco distante dal luogo da cui si sono perse le tracce della piccola. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Codroipo, scomparso il 23enne Leonardo Cudini: arriva oggi la pessima notizia Leggi anche: Mamma e figlio trovati ...

... un luogo in cui un testimone oculare avrebbe detto di aver visto una donna dare una bambina che assomigliava a Madeleinea un uomo nei giorni successivi alla scomparsa del bambino. Un ...Leggi Anche, ragazza polacca sostiene di essere la piccola scomparsa nel 2007: su Instagram mostra le 'prove' Le ricerche Una squadra di subacquei scandaglierà le profondità della diga ...Ormai 18enne, Amelie , sorella di, la bimba inglese scomparsa nel 2007 durante una vacanza di famiglia in Portogallo, è apparsa per la prima volta in pubblico. La giovane ha preso parte alla preghiera informale che si è ...

Maddie McCann, si ispeziona una diga artificiale in Portogallo TGCOM

La piccola era in vacanza con la famiglia a Praia da Luz, località turistica dell'Algarve. Il caso si intreccia con quello di Christian Brueckner, tedesco 47enne detenuto per reati sessuali e che la n ...Portuguese police looking for Madeleine McCann are about to begin a major search of a reservoir in the Algarve that the chief suspect Christian Brueckner used to visit. Detectives will close off the ...