Leggi Anche, ragazza polacca sostiene di essere la piccola scomparsa nel 2007: su Instagram mostra le 'prove' Le ricerche Una squadra di subacquei scandaglierà le profondità della diga ...Ormai 18enne, Amelie , sorella di, la bimba inglese scomparsa nel 2007 durante una vacanza di famiglia in Portogallo, è apparsa per la prima volta in pubblico. La giovane ha preso parte alla preghiera informale che si è ...Bambini scomparsi,: lei uno dei misteri più discussi al mondo Il reverendo Rob Gladstone, vicario della chiesa parrocchiale locale, ha guidato le preghiere durante l'evento. Ha detto ai ...

Maddie McCann, si ispeziona una diga artificiale in Portogallo TGCOM

La polizia tedesca cerca prove in un bacino idrico nell'Algarve, che il sospetto Cristian Brueckner era solito visitare ...Madeleine McCann police to search Portuguese reservoir visited by key suspect Christian Brueckner - The search is described it as a German-led operation which was being coordinated with the help of Po ...