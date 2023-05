Maccarone | «Mi aspettavo che la Juve avrebbe raggiunto la finale di Europa League»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Massimo, ex attaccante dell’Empoli, ha parlato in vista del match di stasera contro lae del momento dei bianconeri Massimo, ex attaccante dell’Empoli, ha parlato in vista del match di stasera contro lae del momento dei bianconeri in esclusiva antusnews24. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni. Che idea si è fatto della sconfitta di Siviglia che è costata l’eliminazione dall’alla? Si aspettava un altro risultato? «Miche lala. Rimane sempre una squadra importante, che era stata costruita per la Champions e quindi è normale possa andare avanti nelle competizioni ...