Ma quali giovani e quali ragazzi | Ultima Generazione è il fossile del potere annoiato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 maggio 2023) Roma, 22 mag – No,non rappresenta “i”. Non è affatto la voce “dei”.è solo la controfigura sbiadita, fuori tempo massimo, dei sessantottini che gridarono slogan per qualche anno e poi, come da profetica visione di Cioran, finirono tutti a fare i notai. Eppure sussiste il nauseabondo vizio, che a ben vedere alberga solo in una determinata parte politica orfana di sé stessa, di innalzare quattro pagliacci a rappresentanti del nuovo che avanza. Siccome ripetono a pappagallo gli slogan degli hippies che furono, gli eco-giullari vanno lodati e considerati addirittura portavoce di tutti i. Mentre invece sono ildi una sinistra abbarbicata sulla torre d’avorio dell’insipienza, talmente ...