L' uomo dei Benetton conferma | «Sapevamo che il ponte Morandi poteva crollare»

(Di lunedì 22 maggio 2023) "Emerse che ilaveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio crollo. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose 'ce la autocertifichiamo'. Non dissi nulla e mi preoccupai. Era semplice: o si chiudeva o te lo certificava un esterno. Non ho fatto nulla, ed è il mio grande rammarico”. Ascoltare, rileggere le parole pronunciate davanti ai giudici da Gianni Mion ex Ad della holding deiEdizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, al processo per il crollo delvengono i brividi. Brividi di terrore e brividi di orrore. Terrore nel pensare ancora a quei morti, al grido di quel giorno in redazione quando arrivò dal papà di uno dei colleghi che viveva a Genova la ...