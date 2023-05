(Di lunedì 22 maggio 2023)scalpita per giocare titolare la finale di Coppa Italia trae Inter. Il belga manda ulteriori segnali di crescita e fiducia. Ora spetta ada decidere mercoledì sera MAGIC MOMENT ? Mercoledì sera ci sarà la finale di Coppa Italia-Inter. Romeluè in un momento ottimo di forma, contro il Napoli è arrivato il suo sesto gol nelle ultime cinque partite. Insomma è in un ‘magic moment’. Come racconta Marco Barzaghi di Sport Mediaset, adesso Big Rom prova a convincere Simonea schierarlo dal primo minuto all’Olimpico per la prima delle due finali. Il tecnico nerazzurro, però, sembra deciso a scegliere ancora la coppia formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Lukaku punta forte a Fiorentina-Inter! Il pensiero di Inzaghi - SM Inter-News.it

