Lukaku e Inzaghi | uno manda segnali e l’altro indizi | finale -2 ? CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023)ha trovato il gol ieri a Napoli. Partita complicata per l’Inter e l’attaccante belga, che ha timbrato lo stesso però il suo cartellino. Altri messaggi in vista della Coppa Italia, ma Simonenon è da meno COPPA ITALIA NEL MIRINO ? Meno due alladi Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri ieri hanno perso 3-1 sul campo del Napoli. Sconfitta meritata per quanto si è visto in campo.ha schierato un undici sperimentale con ben otto cambi rispetto al Milan. L’espulsione di Gagliardini a fine primo tempo ha poi condizionato tutta la partita. Inter in 10 per tutta la ripresa. Romelu, nonostante la grande fatica di ritrovarsi praticamente da solo in attacco, ha trovato il gol del momentaneo pareggio grazie alla zampata su cross di Dimarco. Big Rom ...