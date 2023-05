(Di lunedì 22 maggio 2023)nel mirino degli hater. Nello specifico però, non è stata offesa lei ma la sua bambina . Già in passato, lamaggiore dell'influencer, era stata offesa, appellata come '...

nel mirino degli hater. Nello specifico però, non è stata offesa lei ma la sua bambina . Già in passato Anastasia, la figlia maggiore dell'influencer, era stata offesa, appellata come '...A commentare con cuoricini e emoji affettuose anche alcuni vip, come Cesare Cremonini e... ha già scelto il suo abito, anche questo firmato Atelier Emé, brand del wedding dress di molte altre donne del mondo dello spettacolo nonché degli abiti da damigella died Eleonora...

Ludovica Valli, la figlia Anastasia vittima di bodyshaming (a due anni): «Cicciona, fa schifo» leggo.it

Ludovica Valli nel mirino degli hater. Nello specifico però, non è stata offesa lei ma la sua bambina. Già in passato Anastasia, la figlia maggiore dell'influencer, era ...Valentino Rossi, grande emozione per l'ex campione della MotoGP. La figlia muove i primi passi verso le braccia della mamma. Proprio ...