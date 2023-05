Luciana Littizzetto a Fabio Fazio | “Ma Filippa ce la portiamo sul Nove?” La risposta del conduttore

La penultima puntata di "Che tempo che fa' " con Fazio Fazio edestinati al trasloco sul Nove nella prossima stagione tv " batte nettamente le proposte di Rai1 e Canale 5. Picco con Lucianina. Fa molto bene e sfiora un milione anche Tv8, dove ...Continua a tenere banco l'addio di Fabio Fazio alla Rai . Nel corso della puntata di domenica 21 maggio di Che Tempo Che Fa ,non ha rinunciato a tornare sull'annuncio che dalla prossima stagione, dopo 20 anni, il popolare talk show non andrà in onda sulle reti Rai e sulle polemiche che ne sono seguite. ...Attimi di imbarazzo da Fabio Fazio a Che tempo che fa , su Rai tre, nella puntata del 21 maggio, la penultima dell'anno e sulla Rai, quandoha detto ironica ma non troppo: 'Questa giacca grigia la puoi lasciare alla Rai. Invece questo tavolo lo portiamo via o rimane qua Adesso ragazzi dobbiamo vedere cosa portare e ...

Luciana Littizzetto: Ma Filippa Lagerback la portiamo con noi sul Nove, la risposta di Fabio Fazio Fanpage.it

Dopo le parole del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sul caro affitto per gli studenti, arriva la replica di Luciana Littizzetto sul bancone di CTCF: ...A Che tempo che fa Lucia Littizzetto torna sull'addio di Fabio Fazio alla Rai e lancia una frecciata alla premier Giorgia Meloni con una battuta sul Papa ...