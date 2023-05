Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 21 maggio 2023 video

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ieri, 21è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha iniziato il proprio intervento ironizzando sul suo trasferimento con Fabio Fazio a Nove, facendo un inventario di cose da portare via e cose da lasciare in Rai. “E i pesci, chi se li prende?”, si è chiesta. Lucianina ha raccontato poi di una trasmissione di Tv8, 100% Italia di Nicola Savino, dove fanno i sondaggi. Uno riguardava la voce che la gente vorrebbe come sveglia ed ha vinto proprio la. Ha mostrato così le sveglie più strampalate esistenti, da quella a sirena, a quella con una vibrazione da mettere sotto il cuscino per essere scossi, poi ne ha proposte alcune con delle voci ...