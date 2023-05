Luca Argentero | “Stufo di parlare del Grande Fratello”

(Di lunedì 22 maggio 2023)è un attore e scrittore italiano che lavora nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento da molti anni. È meglio conosciuto per i suoi ruoli in programmi e film di successo. Di recente, ha parlato della sua carriera nel cinema e come scrittore e del motivo per cui non desidera piùdella sua L'articolo proviene da Tenacemente.

... parodia, di Doc - Nelle tue mani che per la prima volta ha avuto come guest star proprionei panni del dottore più amato d'Italia, il famoso Andrea Fanti.Protagonista della puntata di oggi del morning show della seconda rete ancheche è tornato a vestire i panni del dottor Andrea Fanti in uno sketch con Fiorello. Intanto la trasmissione ...Non sono mancate le critiche per la festa di compleanno di Nina, la figlia die Cristina ...

Luca Argentero: un compleanno da fiaba per la figlia, bagno di folla al Salone del libro TorinoToday

Un successo replicato anche da una seconda versione del 2007 di Umberto Marino, con Vittoria Puccini, Luca Argentero, Enrico Lo Verso, Lando Buzzanca. In entrambe, lo spettrale messaggio delle rosse ...Non sono mancate le critiche per la festa di compleanno di Nina, la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino ...