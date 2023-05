Lozano pazzo di Napoli | foto favolosa pubblicata sui social

(Di lunedì 22 maggio 2023) Hirvingfesteggia ancora lo scudetto del, una impresa di cui il messicano è stato uno dei protagonisti. Com’è giusto che sia i giocatori delfesteggiano ancora lo scudetto, quello conquistato con cinque giornate di anticipo (a livello matematico). Il gruppo guidato da Luciano Spalletti ha compiuto una impresa incredibile, riportando ila vincere il titolo in Italia dopo ben 33 anni. Nonostante ci siano in ballo le vicende dello staff tecnico, con il possibile addio di Giuntoli e soprattutto quello di Spalletti, è più che giusto festeggiare il titolo, festeggiamenti ed emozioni che addirittura sembrano passare in secondo piano. Uno dei più scatenati al momento della festa delè sempre stato. Il messicano è apparso scatenato negli spogliatoi a ...

, Olivera, Zerbin, Ostigard, Sedadka. Io nun capisco 'e vvote che succede e chello ca se vede ... je so'. Torino, la Juventus. Una città e una squadra rivali. Per la storia e per il calcio,...... difficile da fallire in un Maradona, sold out edi entusiasmo. Tutto lascia pensare che ... Tridente d'attacco composto da, Osimhen e Kvaratskhelia. In panchina si rivedrà il recuperato ...Daa Kvara, altra chance Napoli svanita per un recupero millimetrico di Danilo in angolo. ... il muro regge, sorretto anche da Locatelli uomo ovunque e da cavalloRabiot. C'è Fagioli per ...

Napoli campione, Osimhen pazzo di gioia: «Nessuno credeva in noi» ilmattino.it

Hirving Lozano festeggia ancora lo scudetto del Napoli, una impresa di cui il messicano è stato uno dei protagonisti.