Lotto | Campania protagonista | centrate vincite per oltre 248 mila euro

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlpremia la. Nell’ultimo concorso si registrano cinqueda 45.000in provincia di Caserta, tre a Casal di Principe e due a San Cipriano d’Aversa, tutte ottenute con il terno 33-54-89 sulla ruota di Napoli, più un’altra vincita: ad Arzano, in provincia di Napoli, per 23.250. L’ultimo concorso delha distribuito 7,9 milioni di, per un totale di 450 milioni da inizio anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

