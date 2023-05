Lorenzo Musetti dimentica la sconfitta con lei | le foto fanno boom di like

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 22 maggio 2023)è stato eliminato agli ottavi degli Internazionali di Roma da Tsitsipas, ma ha deciso di consolarsi con la sua dolce metà Il tennis italiano ha subito una grossa delusione nel corso degli Internazionali BNL di Roma, il Masters italiano in cui c’erano grandi speranze per i nostri giocatori. E invece il cammino degli azzurri non è andato oltre gli ottavi di finale, conultimo a lasciare il torneo dopo lain due set (7-5 7-5) contro Stefanos Tsitsipas.ladi Roma con la fidanzata (Ansa) – grantennistoscana.itIl numero due italiano, e 17esimo nel ranking ATP, non deve però abbattersi visto che ha lottato punto a punto contro il greco quinto al mondo e uno dei ...