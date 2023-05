(Di lunedì 22 maggio 2023) Brunoelogia il lavoro di Simone, riconoscendogli unin particolare per questa parte di stagione. Sulle frequenze di Radio Sportiva, il noto telecronista ha anche sottolineato quello che per lui è il momento delladell’– Questo il pensiero di Brunosul momento dell’: «C’era maretta tra il gruppo tecnico che dirige la squadra e i piani alti della società. C’era stato un momento di crisi, poi risolto con il dialogo. Creandosi così quell’unità di intenti che ha permesso all’di proseguire il suo cammino. Ildiè di aver portato la squadra a una grande condizione di forma che ha portato anche a questi risultati. Se determinati ...

Lorenzoper 'Avvenire' mourinho allegri Budapest non è Istanbul dove andrà l', l'Europa League non possiede il fascino della Champions, ma quando mancano novanta minuti a una finale l'importante ......su cui anche il giornalista Bruno, in un recente intervento ai microfoni di Tv Play su Twitch, ha voluto dire la sua: 'Dopo la pioggia, ecco il sereno. Nonostante alcune difficoltà, l'ha ..." Dopo la pioggia per l'è arrivato un sereno splendente ', ha dichiarato. ' Ci sono state difficoltà, poi è arrivata la Supercoppa. E ora ecco le due finali di Coppa Italia e di ...

Longhi: «Inter, un merito di Inzaghi. Motivo per la ripresa» Inter-News.it

Sarà Santoro l'arbitro del match inaugurale della 36ma giornata che si apre questa sera, venerdì 19 maggio, alle 20.45 con l'anticipo tra Sassuolo e Monza. Il turno si concluderà poi nella giornata di ...L’Inter invece si approccia pensando anche a ciò che potrà accadere contro il City di Guardiola, ma con l’obbligo di fare punti indispensabili per rimanere in zona Champions League» Quella di Spallett ...