Lona-Lases | urne a vuoto per la quarta volta nel comune trentino colpito dagli arresti di ‘ndrangheta L’affluenza si ferma al 31 | 9%

(Di lunedì 22 maggio 2023) Neppure questai cittadini di, in, si sono recati allein numero sufficiente a raggiungere il quorum per eleggere il sindaco. Già in altre tre occasioni l’appuntamento con i seggi era stato disertato dopo che nel 2020 l’inchiesta “Perfido” si è abbattuta sul paese, con 19e le accuse di infiltrazione dellanella località dove si estrae il porfido, chiamato anche l’”oro rosso”. L’ultimo sindaco eletto, Manuel Ferrari, aveva dato le dimissioni nel maggio 2021. Così anche stasi dovrà ricorrere al commissario per la gestione comunale del piccolo centro di neppure 900 anime in Val di Cembra. Proprio la ricchezza derivata dallo sfruttamento delle cave ha attirato l’attenzione delle cosche che hanno ...

