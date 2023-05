Loki 2 | nel nuovo trailer della seconda stagione Jonathan Majors o Kang è assente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 maggio 2023) Durante l’upfront Disney di questa settimana, i Marvel Studios hanno proiettato ildi, in cui però non sono apparsi néné, pur essendo il villain centrale.è stato annunciato come il cattivo principaledinella scena post-credits di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che vedeva(Tom Hiddleston) e Mobius (Owen Wilson) tra la folla di uno spettacolo con la variantedi Victor Timely. Dopo l’uscita nelle sale di Quantumania a febbraio,è stato arrestato a New York a fine marzo con l’accusa di strangolamento, ...