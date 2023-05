Lodo Moro | Abu Anzeh Saleh fu trasferito a Pianosa e picchiato al punto da rompergli una costola

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il giordano Abu, rappresentante dell’Fplp in Italia, arrestato il 13 novembre 1979 a Bologna e condannato assieme a 3 esponenti dell’Autonomia romana, Daniele Pifano, Giorgio Baumgartner, Luciano Nieri, intercettati la notte fra il 7 e l’8 novembre 1979 a Ortona, in provincia di Chieti, mentre trasportavano 2 lanciamissili Sam Strela 7 di fabbricazione sovietica, sarebbe stato brutalmente pestato il 30 marzo 1981, fino aldiuna, da agenti penitenziari all’interno del supercarcere dell’isola di, dove era stato inaspettatatamenteda Trani prima di essere portato a Roma. E, forse, non fu l’unico passaggio intermedio segreto nel tortuoso e finora sconosciuto percorso carcerario che portò Abu...

... affannosa corsa per far sparire i documenti segreti e compromettenti dei rapporti spericolati che il nostro Paese teneva con i palestinesi e continuare così a nascondere l'esistenza del "" .E' il cosiddetto 'Scalfaro', un accordo gemello del '', emerso dall'analisi di 163 documenti "declassificati" dal governo Meloni. A rivelarlo è Panorama, in possesso del dossier ...E' il cosiddetto 'Scalfaro', un accordo gemello del '', emerso dall'analisi di 163 documenti 'declassificati' dal governo Meloni. A rivelarlo è Panorama, in possesso del dossier ...

Così furono fatte sparire le carte del «Lodo Moro» dal centro Sismi «Bermude» di Beirut Panorama

Nei documenti del Sismi, appena declassificati dal governo Meloni, si scoprono due strage vicende, finora sconosciute, relative al percorso carcerario del rappresentare dell’Fplp in Italia per la cui ...Nel 1983 i servizi segreti italiani avrebbero concluso un accordo con i terroristi marxisti-leninisti dell’Asala, l’Armenian secret army for the liberation of Armenia, attraverso l’Olp di Yasser ...