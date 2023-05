Lo stile delle donne al potere e? davvero diverso da quello degli uomini?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 22 maggio 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). In una giornata in apparenza come tante della politica italiana, martedì 9 maggio, una donna presidente del Consiglio e una donna alla testa dell’opposizione si sono parlate per venti minuti, da sole, dandosi del tu. Ha scritto Monica Guerzoni sul Corriere della Sera: «Quando è toccato a Elly Schlein, Giorgia Meloni l’ha presa da parte e, lontano dalle rispettive delegazioni, le ha parlato faccia a faccia per quasi 20 minuti. Al momento dei saluti, tra le due leader è scattato persino l’abbraccio». Poi, al tavolo di lavoro sulle riforme istituzionali nella sala della Biblioteca di Montecitorio, Meloni e Schlein sono passate al “lei”. E incolmabili sono rimaste le differenze su presidenzialismo, semi presidenzialismo e premierato rafforzato. Ma resta quella foto Ansa (sotto) a chiusura di una giornata in fondo ...