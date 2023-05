LoBtp e Bund apre stabile a 182 punti. In calo il rendimento del decennale italiano che scende al 4,24%, rispetto al 4,25% della vigilia. . 22 maggio 2023e SK Hynix Inc sono statii maggiori contributori del benchmark dopo che la Cina ha dichiarato ... ma anche i BTp ridurre a 184 punti base lonei confronti del Bund nell'attesa del responso ...Loin Italia resta a livelli non di allarme, è sceso dai picchi dei 250 punti toccati nell'... BCElotta all'inflazione e tutela della stabilità finanziaria All'apparenza si tratterebbe di un'...

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 182 punti Agenzia ANSA

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 182 punti. In calo il rendimento del decennale italiano che scende al 4,24%, rispetto al 4,25% della vigilia. (ANSA). (ANSA) ...I futures di Wall Street sono deboli in attesa dell’incontro di oggi tra Biden e McCarthy, un ultimo tentativo per raggiungere un accordo per evitare un default sul debito sovrano degli Stati Uniti. N ...