“Lo faccio per loro” Laura Pausini | l’annuncio dopo la tragedia | una decisione forte

(Di lunedì 22 maggio 2023), il gesto lascia senza parole. Nelle ultime ore i fan della cantante hanno ricevuto diversi aggiornamenti. Anche la famiglia diè una delle tante che sta impiegando tutte le energie fiiche e mentali per rimettere in sesto la regione duramente colpita dall’alluvione. “Adesso tocca a noi”, scriveda Solarolo, in provincia di Ravenna. La cantante si trovava con la sorella Silvia e i genitori Fabrizio e Gianna e ha reso noto ai fan le condizioni in cui versa la casa dove è cresciuta. La cantante ha dunque ripreso la sua abitazione invasa dal fango. Il gesto dilascia senza parole. Un aiuto non è tale se non passa anche dai fatti: lo sa bene la cantante che fin da subito aveva lanciato il suo ...

Nonpromesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. Tu rimarrai in Rai con ... Immancabile la chiosa di Fiorello: 'Qui facciamo le battuteprovocare e voi ci cascate'. Gerini da ...il tifol'Inter e spero che la Fiorentina vinca a Praga contro il West Ham. Ma io e il mio Siviglia dobbiamo assolutamente impedire il tris alla Roma, ovvio... '. In chiusura Rakitic dice ......spuntitornare a combattere davanti alla corte Federale di appello' , ha detto nei giorni scorsi Maurizio Bellacosa, uno dei legali di riferimento della Juventus. 'C'è un processo, io non...

Ballottaggio Vicenza, accordo tra Possamai e Zoppello: «Lo faccio per il bene della città» Corriere

Come lui pensa che la libertà di parola sia un valore fondamentale e vada protetta più ampiamente di quanto non facciano i paladini del politically correct. Allo stesso tempo, però, Yaccarino è ben ...Si rinnova l’appuntamento internazionale per gli yacht a vela classici e d’epoca: la 22ma edizione dell’Argentario Sailing Week, in programma da mercoledì 14 a domenica 18 giugno ...