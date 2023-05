LIVE – Virtus Entella-Gubbio 3-1 | ritorno primo turno | Playoff Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ilcercherà di difendere il vantaggio di 2-0 dell’andata contro lanel match dideldeidiC. Allo stadio “Comunale-Gastaldi” sono 2 i precedenti ufficiali fra le squadre: successo dei padroni di casa 4-0 nella C dell’anno scorso e pareggio 0-0 nella C di quest’anno. Ora a Chiavari si decide il passaggio delper continuare a sognare laB. In caso di parità di punteggio, si qualificherà la squadra che avrà conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare avrà accesso al secondola squadra “testa di”. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...

Formazioni ufficiali di Entella - GubbioENTELLA (3 - 5 - 2) : Borra; Parodi, Chiosa, Manzi; Zappella, Corbari, Paolucci, Ramirez, Tomaselli; Clemenza, Mekaj. A disposizione: De Lucia, ...... Pescara in quella biancazzurra Pescara eVerona in campo, tutto pronto all'inizio del match. Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare la tragedia che ha colpito l'Emilia Romagna ...15'in vantaggio! 0 - 1 all'Adriatico! Cross basso dalla sinistra verso il secondo palo di Casarotto per Kristoffersen, pronto ad appoggiare in porta da due passi. Difesa colpevole nell'...

Pescara-Virtus Verona 3-1: la cronaca live della partita [DIRETTA] IlPescara

Play off Serie C Pescara Virtus Verona, inizio ore 20.30 ... Qui tutti gli aggiornamenti live. 5' GOL PESCARA Numero di Delle monache e assist per Kraja. Destro perfetto e palla in rete. 8' TRIS ...Tutto pronto al “Comunale” di Chiavari, dove alle 20,30 i padroni di casa della Virtus Entella ospiteranno il Gubbio per la gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.