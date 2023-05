LIVE Roma-Salernitana 0-1 | gran gol al volo di Candreva!

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ultima speranza per arrivare in Champions, almeno tramite il campionato. Dopo l'impresa della qualificazione alla finale di Europa League,...

FORMAZIONI UFFICIALI- SALERNITANAROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez; Zalewski, Tahirovic, Camara, El Shaarawy; Wijnaldum, Solbakken; Belotti. SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1):...18.35 - La sentenza della Corte Federale d'Appello potrebbe non dovrebbe arrivare prima della ... Così sarebbe la nuova classifica: Napoli punti 86, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61,...Latorna in campo dopo essersi conquistata la finale di Europa League contro il Siviglia , seconda finale europea consecutiva per Mourinho . All'Olimpico arriva la Salernitana di Paulo Sousa, già ...

La richiesta di 11 punti di penalizzazione avanzata dal Procuratore Federale Giuseppe Chiné, ha portato ad un forte contraccolpo per il titolo della Juventus in Borsa. Sull’andamento del titolo in ...1' FISCHIO D'INIZIO, PARTITI! MUOVE IL PRIMO PALLONE PIATEK PER LA SALERNITANA! Inno della Roma, seguito da un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna. Mourinho lascia ...