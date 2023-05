LIVE Roma-Salernitana 0-1 | gran gol al volo di Candreva | annullato il pareggio

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ultima speranza per arrivare in Champions, almeno tramite il campionato. Dopo l'impresa della qualificazione alla finale di Europa League,...

Il racconto del match inizierà alle 19,30 con il prepartitacondotto da Monica Bertini su ... COPPA IN TRENO La Coppa Italia domani mattina a bordo di un Frecciarossa 1000 raggiungerà...Stiamo rivedendo importo e ambizioni Oggi la resa dei conti nel Terzo Polo, al'incontro con Renzi e Calenda. Il Salone del libro di Torino si chiude con un enorme successo di pubblico ma anche ...4' Primi minuti con ritmi molto bassi con lache cerca di imporre il proprio gioco con la Salernitana che attende nella propria metà campo. 0' Inizia- Salernitana INIZIO PARTITA TABELLINO ...

Roma-Salernitana 1-1: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

La Roma torna in campo dopo la semifinale europea vinta. I giallorossi affrontano oggi la Salernitana Calcio d’inizio alle ore 18:30 allo stadio Olimpico. Seguite il LIVE con noi! CLICCA QUI PER LA DI ...Roma – Dopo aver raggiunto la qualificazione alla finale di Europa League in programma a Budapest il prossimo 31 maggio, per la Roma è tempo di tornare a pensare al campionato, con la Salernitana a ...