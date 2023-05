LIVE Roma-Salernitana 0-0

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ultima speranza per arrivare in Champions, almeno tramite il campionato. Dopo l'impresa della qualificazione alla finale di Europa League,...

Il racconto del match inizierà alle 19,30 con il prepartitacondotto da Monica Bertini su ... COPPA IN TRENO La Coppa Italia domani mattina a bordo di un Frecciarossa 1000 raggiungerà......primi venti anni di attività per i Negramaro e la band salentina ha in programma una serie di... Queste le date dei nove concerti estivi 13, 14, 16 giugno -- Terme Di Caracalla 19, 21, 22 ...... tra cui Bologna, a distanza di quattro anni dagli ultimi. Il tour del cantautore di Latina ... il 7 dicembre al Palazzo dello Sport di, il 10 dicembre al Palaflorio di Bari , il 12 ...

LIVE. Roma-Salernitana, primo tempo: si comincia! – Salernitana News | Il magazine sportivo sulla Salernitana SalernitanaNews.it

Roma – Dopo aver raggiunto la qualificazione alla finale di Europa League in programma a Budapest il prossimo 31 maggio, per la Roma è tempo di tornare a pensare al campionato, con la Salernitana a ...Dopo la conquista della finale di Europa League, la Roma sfida la Salernitana già salva. Dybala out, neanche in panchina. C'è Solbakken. Tornano dal 1' Smalling ed El Shaarawy. Bove in difesa e Tahiro ...