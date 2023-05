LIVE – Pescara-Virtus Verona 3-1 | ritorno primo turno | Playoff Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di lunedì 22 maggio 2023) Alle 20:30scenderanno in campo in occasione della gara didelnazionale deidiC. Si riparte dal 2-2 dell’andata e le due squadre cercano il pass per il secondodella fase nazionale di questa post season. Si tratta delconfronto assoluto fra le due squadre nel calcio professionistico all’Adriatico. Nel moderno format dei, è la seconda partecipazione del. Da regolamento, in caso di altra parità di punteggio, avrà accesso al secondola squadra “testa di”. COME SEGUIRE LA SFIDA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

Difesa colpevole nell'occasione 14' Merola prova a imbucare Delle Monache in area ma non ci arriva sul pallone alto 12' punizione ai 30 metri per il, palla scodellata da Palmiero in area ma ...14' Merola prova a imbucare Delle Monache in area ma non ci arriva sul pallone alto 12' punizione ai 30 metri per il, palla scodellata da Palmiero in area ma ha la meglio la difesa. 8' ...Vicenza - Pro Sesto 20:30 Lecco - Ancona 20:30- Virtus Verona 20:30 LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA Valmiera - BFC Daugavpils 16:30 Jelgava - FK Liepaja 17:30 MESSICO LIGA MX - CLAUSURA - PLAY ...

Pescara-Virtus Verona: la cronaca live della partita [DIRETTA] IlPescara

Zeman conferma la stessa formazione di giovedì scorso. Qui tutti gli aggiornamenti live. 5' GOL PESCARA Numero di Delle monache e assist per Kraja. Destro perfetto e palla in rete. 8' TRIS PESCARA ...La partita Pescara - Virtus Verona di Lunedì 22 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match di ritorno del primo turno della fase ...