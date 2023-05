LIVE Juventus | caso plusvalenze | udienza e sentenza Corte Federale d’Appello | la giornata in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ladeldellache nelladi lunedì 22 maggio si arricchisce di un nuovo capitolo, quello dell’conal termine da parte delladella Figc. I giudici, con collegio giudicante rinnovato rispetto alla prima decisione sul -15 in classifica ai bianconeri, sono chiamati a rimotivare ed eventualmente rimodulare la precedentesulla scorta di quanto stabilito il 20 aprile dal Collegio di Garanzia dello Sport, che ha momentaneamente restituito i punti al club piemontese chiedendo alla CAF di motivare in modo più esaustivo le responsabilità dei dirigenti senza delega e in che modo queste contribuivano ...