LIVE Italia-Croazia 2-1 | amichevole volley femminile in DIRETTA | le azzurre provano l’allungo decisivo 18-15

18-15 Degradi ci manda a +3, sospiro di sollievo. 17-15 Errore al servizio per le croate. 16-15 Vincente questa volta l'attacco di Mihaljevic. 16-14 Invasione aerea di Deak. 15-14 Mihaljevic pesta la linea dei tre metri. 14-14 Mani-out anche di Karatovic. 14-13 Mani-out di Markovic. Diagonale completata con Gennari al posto di Malual. 14-12 Pallonetto perfetto di Villani. 13-12 Nwakalor entra per Bosio. 12-12 Ennesimo attacco vincente di Markovic. 12-11 Non passa la battuta di Trcol. 11-11 Lungo il servizio di Degradi. 11-10 Ottima diagonale di Malual, buono il suo ingresso. 10-10 Mani-out di Mihaljevic, il nostro cambio palla sta facendo troppa fatica. 10-9 Si insacca il primo tempo di Trcol. 10-8 Malual approfitta di una palla a filo rete. 9-8 Pipe vincente di Villani. 8-8 Disastro in costruzione ...