LIVE Empoli-Juve 3-1 | accorcia Chiesa

Il tabellino di- Juventus 3 - 0.18' e 47' Caputo, 21' Luperto(4 - 2 - 3 - 1) : Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; ...- Juventus, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma lunedì 22 maggio alle 20.45,- Juventus verrà trasmessa in esclusiva du DAZN. Ecco le probabili formazioni:(4 - ...Allo stadio Castellani, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Castellani,e Juve si affrontano per la 36esima giornata della Serie A ...

Empoli-Juventus 3-1, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

è entrato nella storia dell’Empoli. 20 – Francesco #Caputo ha eguagliato Luca Saudati a quota 20 reti come 3° giocatore con più gol segnati in Serie A con la maglia dell’@EmpoliFC, davanti a loro solo ...Costruzione bianconera interrotta. Si continua a giocare a ritmi bassi. 78' Doppio cambio in casa Empoli: Pjaca per Cambiaghi ed Henderson per Fazzini. 77' Costruisce con ritmi eccessivamente bassi ...