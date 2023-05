LIVE Empoli-Juve 0-0 | Vlahovic e Milik sfiorano il vantaggio

(4 - 2 - 3 - 1) : Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo. All . Zanetti JUVENTUS (3 - 5 - 2) : Szczesny; Gatti, Bremer, ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 86, Juventus 69*, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 59*, Monza 52, Bologna, Fiorentina e Torino 50, Udinese 46, Sassuolo 44,39*, Salernitana 38*,...L', invece, ha vinto solo una delle ultime 19 gare di Serie A contro la Juventus (a fronte di due pareggi e ben 16 sconfitte): successo arrivato per 1 - 0 il 28 agosto 2021 con una rete di ...

Diretta Empoli-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Sullo sviluppo successivo Gatti sventaglia per Kostic: lancio fuori misura ma buona l'idea di ampliare il gioco perché l'Empoli pressa tanto e possono costruirsi spazi interessanti sui versanti in cui ...1' Empoli subito aggressivo nell'impostazione in fase di non possesso. Parisi alza un campanile verso Caputo, lettura anticipata di Bremer che sventa la minaccia. 20:46 - CALCIO D'INIZIO AL CASTELLANI ...