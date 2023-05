(Di lunedì 22 maggio 2023) L’alleanza deicontrari all’Euro 7, il nuovo standard sull’di gas nocive dellediesel che entrerà in vigore nel 2025, alza di nuovo la vocele regole più stringenti. A quanto si apprende, Italia, Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria hanno inviato uno studio congiunto alla Commissione europea, alle altre capitali e alla presidenza di turno Ue per illustrare le loro preoccupazioni comuni sul disegno di regolamento di. I nuovi limiti, sostengono ipromotori, “non appaiono realistici e rischiano dideglisugli investimenti nelgià impegnato nella transizione verso l’elettrico“. Organizzazioni che si battono per ...

... 'in questo momento'allenatore campione d'ha contratto ... Leggi anche Donnarumma papera, Auxerre - Psg,'errore dell'ex ...'errore dell'ex Milan è grave Inter vincerà la Championsil ......le cricihe di 13 Stati dell'Unione Europea e del WTO come' ...le cricihe di 13 Stati dell'Unione Europea e del WTO comee ...ufficiali in merito per aprire una procedura d'infrazione......ufficiali alla Commissione Ue affinché apra una procedura di infrazione'Irlanda.'etichettata irlandese sugli alcolici ha sollevato le critiche di diversi governi Ue, tra cui, di ...