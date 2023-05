L’Irlanda nel cuore

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 22 maggio 2023) Oggi parliamo di un altro talento importante per il brand di NXT, una superstar nata nella terra fertile del Regno Unito, del. Sto parlando come avrete capito di Lyra Valkyria, o se la seguivate anche ad NXT UK dove aveva il ring name si Aoife Valkyrie. La 26enne di Dublino ha uno stile decisamente improntato verso la tecnica e la rapidità, e soprattutto ci mette sempre un grannei suoi match. La sua formazione è iniziata circa otto anni fa alla Fight Factory Pro Wrestling prima di girare per varie federazione del Regno Unito e arrivare infine nel 2020 alla WWE, inizialmente ad NXT UK, il brand britannico. Una bella crescita piena di costanza la sua, e di fatto questa crescita l’ha portata nel giro di meno tre anni ad arrivare a fare un passo ulteriore nella sua carriera, il brand di NXT dove ha debuttato nel dicembre del 2022 e ...