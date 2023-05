L'Inter si avvicina. E Italiano prepara la rivoluzione viola

(Di lunedì 22 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie 22 maggio - 18:42

Leggi anche Fiorentina edomani da Mattarella: ecco tutte le curiosità sulla finale di Coppa Italia La ricetta di Inzaghi per la finale di Roma: i titolari, Handa in porta e Brozo regista Coppa ...Il 10 giugno si, a Istanbul l'si giocherà la chance di alzare al cielo la sua quarta Champions e, anche se non partirà con i favori del pronostico, lo farà fino in fondo, garantisce l'...... con l'in finale di Champions League contro il Manchester City, la Fiorentina che sfiderà il ... L'estate che si, quindi, potrebbe davvero essere infuocata e soprattutto fondamentale per ...

Fiorentina, allenamento a porte aperte al Franchi: oltre 6mila tifosi ... Quotidiano Sportivo

Nel corso del match contro la Salernitana, parte dei tifosi della Roma ha abbandonato l'Olimpico all'improvviso: ecco cosa è accaduto. Nel corso del match tra Roma e Salernitana, valido per la 36a gio ...Contro i nerazzurri all'Olimpico in campo una formazione diversa per dieci, o addirittura undici, undicesimi rispetto a quella che ha sfidato il Torino ...