L'Inter e Lukaku aspettano | il Chelsea manda segnali positivi sul mercato | ma i tifosi Blues rivogliono Big Rom

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non che non fosse arcinoto, ma stamani Beppe Marotta, ad dell', ha ribadito a Radio Rai quale sia la situazione di Romelu: il...

... mentre i ragazzi di Inzaghi, nello 0 - 0 di con il Porto che, in virtù del rigore dia San Siro, è valso l'accesso ai quarti di finale. I precedenti di Marciniak con l'. In totale, l'......'arriva su una dormita generale della difesa del Napoli, in particolare su un pallone crossato in mezzo, forte e rasoterra, che attraversa di fatto tutta l'area piccola fino ad arrivare a,...12º Zielinski termina a terra in mediana con l'che riparte. Pallone che rimane un po' ... 60º fallo fischiato a Kim per un pressing su. Fischio del tutto disallineato con quanto fischiato ...

Inter news, le ultimissime in diretta: il giorno dopo Napoli-Inter 3-1 punto sulla Serie A, caso Juventus e classifica aggiornata ...Loro due sono seguiti da tanti club, non nascondo che anche l’Inter abbia messo gli occhi addosso, poi dalla visione bisogna passare alla negoziazione ma in questo momento siamo fermi». Lukaku tornerà ...